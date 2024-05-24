倉佑 衝刺新能源車商機

傳動系統製造大廠倉佑（1568）昨（24）日舉行股東常會，由董事長蘇祈澤主持，全體股東出席率達61％，通過每股現金股利1.34元，配發率達50.2％；持續看好汽車產業朝向新能源車，與各大汽車廠商共同開發油電混合車相關減速齒輪箱等產品步入收割階段，對於未來營運展望有信心。

倉佑昨天股東會會中承認去年度各項財務決算表冊，以及通過盈餘分配等議案，同時也進行全面改選董事，新一屆的董事會推選蘇祈澤續任董事長。本屆選出董六席及獨立董事三席，新當選的董事包括蘇祈澤、蘇祈祜、朱宸誼、朱三都、蘇鑫城、富澤投資股份有限公司代表人謝幸樹；獨立董事為歐進士、陳志昌、林秋賢。

考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過，通過每股現金股利1.34元，股利配發率達50.2％，保留部分盈餘做為未來技術提升資本支出規劃及馬來西亞新事業投資運用，倉佑已經連續六年現金股利配發率保持在五成以上；根據5月24日收盤價格31.80元計算，現金殖利率約4.21％。