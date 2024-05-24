世界健身 進軍網路零售

世界健身-KY（2762）去年每股稅後純益3.50元，股東常會昨（24）日通過配發5.86元現金股利，依昨天收盤價95.1元計算，現金殖利率約6.16%。董事長柯約翰表示，世界健身今年除持續展店，也將進軍網路零售電商平台。

柯約翰表示，世界健身重視董事會的組成及性別多元化，獨立董事占比達44%，優於金管會設定的至少三分之一要求。股東常會昨天也補選一席獨立董事，達成董事會成員至少包含一名女性董事的目標。

新當選的獨立董事為王詩婷，現職擔任光田綜合醫院副執行長、仁馨樂活園區執行長，亦為台灣第一位拿到世界六大馬拉松獎牌的女性，將有助於世界健身在運動健身市場。

世界健身第1季合併營收23.35億元、年增5.7%，稅後純益0.94億元，每股稅後純益0.86元。而4月合併營收8.09億元、年增2.7%，創歷史新高；累計前四月合併營收31.45億元、年增4.9%，亦創同期新高。

展望下半年，柯約翰提到，迎接奧運賽事和夏日到來，全球運動風氣的鼓舞，將有助於拉抬健身產業營收成長。