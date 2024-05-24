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台股大好 國泰金首季台股未實現收益逾千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控下午舉行2024第一季法說會，國泰人壽執行副總林昭廷出席並揭露最新台股投資策略。記者曾吉松／攝影
國泰金控下午舉行2024第一季法說會，國泰人壽執行副總林昭廷出席並揭露最新台股投資策略。記者曾吉松／攝影

台股大好，壽險業者在首季大發利市，國泰金今日召開法說會上揭露，今年首季國泰人壽帳上台股的未實現獲利已超過千億元，國泰人壽執行副總林昭廷也說明，相較於去年的股利收入，今年可能會略少，但相對今年會實現更多的資本利得。

這也是繼富邦金之後，第二家在法說會上揭露台股策略的金控，由於台股大盤頻創新高，相對使個股殖利率縮水，因此，比起投資標的股利配發，兩大金控今年的操作重點都放在實現資本利得。

林昭廷表示，接下來的6、7月，會是實現股利收入的旺季，去年國壽的股利收入有197億元，由於今年台股投資並不以實現股利收入作為目標，因此未訂定今年的股利收入目標值，但他也表示，第一季就已實現不少資本利得。根據國壽說會上揭露，第一季出售台股的已實現利益，就有390.76億元，年增率達193%，等於較去年同期高出快1倍，另外，台股部位今年以來已增加650億，報酬率亦有14.8%，對此林昭廷也說明，這些大部分並非來自新加碼，而是原有部位未實現利益的增加。

受惠於股市頻傳新高，台股未實現利益大增逾千億，也使整體的金融資產未實現損失餘額回升，從去年底虧損746億，今年首季已縮為虧損434億元。據國壽揭露，在未實現利益推升下，台股第一季底部位有5690億元，較去年底增加650億，另外，國外股票部位有4360億元，投報率比國內更高，達119.2%。

至於債券部位，今年首季有海外債券4兆8180億元，目前的固定收益投報率為3.8%，國內債券ETF部位則有4500億，目前投報率大約在5.3%。

台股 股利

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