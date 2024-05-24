永光前4月稅前盈餘1.19億元 年增123%

台灣永光（1711）24日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利3,860萬元，較去年同期由虧轉盈、增加5,478萬元；合併稅前淨利8,055萬元，較去年同期增加7,837萬元，單月稅前盈餘0.14元。

公司表示，本月合併營業淨利較去年同期增加，主要是營收增加。另，稅前淨利較合併營業淨利增加較多，主要係因台幣貶值而有匯兌利益，以及本月有認列轉投資公司股利收入所致。

永光前4月自結合併營收26.03億元，較去年同期增加3.1%；合併營業淨利3,525萬元，較去年同期增加54萬元，增加2%；合併稅前淨利1億1,977萬元，較去年同期增加6,611萬元、年增123%，每股稅前盈餘0.21元。

永光表示，第2季為傳統旺季，特化事業已見回溫，且光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，主要以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。另，光阻液主要應用於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片製程上，已陸續獲大陸及台灣客戶採用，隨碳矽應用逐漸放量，未來成長可期。