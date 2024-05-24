快訊

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

服務處被改格鬥中心！林淑芬右勾拳痛擊麥玉珍 葉元之：參加奧運拳擊為國爭光

永光前4月稅前盈餘1.19億元 年增123%

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣永光（1711）24日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利3,860萬元，較去年同期由虧轉盈、增加5,478萬元；合併稅前淨利8,055萬元，較去年同期增加7,837萬元，單月稅前盈餘0.14元。

公司表示，本月合併營業淨利較去年同期增加，主要是營收增加。另，稅前淨利較合併營業淨利增加較多，主要係因台幣貶值而有匯兌利益，以及本月有認列轉投資公司股利收入所致。

永光前4月自結合併營收26.03億元，較去年同期增加3.1%；合併營業淨利3,525萬元，較去年同期增加54萬元，增加2%；合併稅前淨利1億1,977萬元，較去年同期增加6,611萬元、年增123%，每股稅前盈餘0.21元。

永光表示，第2季為傳統旺季，特化事業已見回溫，且光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，主要以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。另，光阻液主要應用於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片製程上，已陸續獲大陸及台灣客戶採用，隨碳矽應用逐漸放量，未來成長可期。

營收

延伸閱讀

裕慶今年營運動能強 預計6月掛牌

科科科技 拚6月掛牌

長庚醫院本業雖不賺錢…靠股利收入高達220億！ 白袍貸夫：難怪年終人人羨慕

全民權證／雄獅 挑價內外20%

相關新聞

23年因大造船成就長榮（2603）！ 專家：50艘新船的萬海（2615）期待能複製成果

21年、22年對於大造船的長榮，個人高度期待長榮的成長，23年已經看到成果，交50艘新船的萬海能不能複製，我一樣給予期待！

陽明股東會改選 今將選出新任董事長

陽明海運（2609）今天股東會進行董事改選，董事席次從11席增為15席，其中獨董由3席增為5席，今天也將召開董事會選出新...

最壞情況已過 這檔汽車股漲停鎖死

台灣最大車架製造商江申（1525）24日股價開盤沒多久後即漲停鎖死，收在77.1元。江申昨日在法說會中表示，台灣市場車架...

萬海、陽明股東會釋利多 航海王再出航

萬海（2615）23日舉辦法說會，總經理謝福隆表示，歐洲需求旺季提早在5月報到，而全球閒置船舶降到1%，已來到疫情期間的...

陽明看運價迎小高峰 貨櫃三雄盤中股價再走強

萬海（2615）法說證實全球閒置船舶降到1%以下，在艙位緊張下勢必帶動運價走揚；陽明海運（2609）24日股東會，總經理...

陽明海運股東會 領紀念品的股東大排長龍

陽明海運（2609）今天在台北國軍英雄館舉行股東會，場外領股東會紀念品的股東大排長龍，場內由董事長鄭貞茂主持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。