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嘉泥股東會／通過配發股利0.5元 董座張剛綸看好沖繩飯店6月旺季到來

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
嘉泥董事長張剛綸（左）與總經理王立心。記者謝柏宏／攝影
嘉泥董事長張剛綸（左）與總經理王立心。記者謝柏宏／攝影

嘉泥（1103）24日召開股東會，董事長張剛綸表示，嘉泥去年總營收年增29.2%，轉型後之營收結構更趨穩健多元。嘉泥旗下沖繩飯店Hotel Collective平均住房率都在八成以上，日前日本黃金周時期更是一床難求，近日平均房價也較第1季提高近一成。

張剛綸表示，接下來6月進入日本旅遊旺季，後續隨著機場航班運量增加，期待更多國際旅客至沖繩旅遊，將可帶動旅宿業務營收穩健成長。

嘉泥目前旅宿服務事業占整體營收25%。總經理王立心表示，根據日本政府觀光局數據，目前入境日本的國際旅客雖尚未恢復至2019年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點。

王立心表示，在強勁的需求下，Hotel Collective營運團隊通過調整銷售策略，使全年住房率維持在八成左右，平均房價較2022年攀升20%，帶動去年營收成長79%。

張剛綸表示，嘉泥去年各事業體皆有成長，水泥事業體營收增加28%，旅宿服務事業體營收增加60%，裝卸倉儲事業體營收增加17%，房產事業體出租率增加近4%，整體稅後純益9,603萬元，股東會並通過配發每股現金股利0.5元。

他表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，嘉泥持續調整營運策略，主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分布更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。

同時兼任水泥公會理事長的張剛綸表示，水泥業減碳是刻不容緩、責無旁貸的事，水泥產業也積極配合國家淨零政策，不斷創新降低碳排放量。期待政府可以在公平正義的程序下，維護國家核心基礎產業，在自身減碳之餘，防止因為進口而發生的碳洩漏問題，加速台灣達到淨零目標。

而在永續發展方面，嘉泥持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略中，今年1月嘉泥正式通過國際氣候變遷權威組織- SBTi的溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。

嘉泥除了積極應對水泥業面臨的能源轉型，未來在岡山廠土地計劃增加太陽能板設置以實現綠色能源目標，與政府共同向減碳淨零目標前進。在社會面，嘉泥從員工照顧出發，逐漸發展擴及至全齡的健康與關懷計畫。去年更帶頭整合了家扶基金會和Garage+的新創團隊－MEandMine，出資為弱勢兒童提供了社交情緒教育的桌遊，該項目覆蓋14個縣市、惠及677名兒童，得到許多正面回饋。

嘉泥 營收

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