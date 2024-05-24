國泰金法說會／國壽首季股票操作強 台股投報率「倍增」至14.8%

國泰金控（2882）24日舉行法說會，由金控財務長陳晏如主持；資料顯示，國泰金旗下國泰人壽今年第1季國內外股票投資締造佳績，台股投報率高達14.8%，較前一季「倍增」，國外股票投報率19.2%，較前一季增加2.5倍。

今年首季，國壽總投資金額達7兆8,153億元，季增1,772億元，海外投資占七成。

資料顯示，國壽國內股票占比7.3%，金額為5,690億元，季增650億元，投報率高達14.8%；國外股票占比5.6%，金額4,360億元，季增90億元，投報率達19.2%。

國外債券占比61.7%，金額為4兆8,180億元，季增1,000億元，投報率3.8%。

受惠於股市上揚，帶動金融資產未實現損益餘額回升至-434億元；另外，在獲利挹注及金融資產未實現損益餘額回升，淨值持續增加，淨值比8.8%。

國泰金控今年首季稅後純益376億元，創同期歷年次高，每股稅後純益（EPS）為2.6元。

國泰金旗下各子公司核心獲利動能強健，銀行、產險、投信及證券稅後純益皆創同期歷年新高，人壽稅後純益已超越去年全年，經常性收益持續提升，投資收益表現亮眼，保險本業營運穩健。

其中，國泰世華銀行稅後純益再創同期新高，年成長14%；放款成長動能強健，淨利息收入穩健成長；資產品質維持良好。財富管理及信用卡手續費收入動能強勁，帶動淨手續費收入年成長43%。

國泰人壽持續價值導向策略，長年期分期繳商品銷量動能強勁FYPE及VNB年成長分別達28%及32%；經常性收益率年增8個基本點，投資績效良好，避險後投資收益率達4.39%；淨值持續回升，淨值比8.8%。

國泰產險保費收入年成長16%，市占率為12.7%；秉持「質量並重」及「價值導向」 經營理念，持續管控業務風險，整體承保獲利維持穩定。