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23年因大造船成就長榮（2603）！ 專家：50艘新船的萬海（2615）期待能複製成果

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

股市爆料同學會．蒙古國海軍】

我看兩家法說內容

萬海法說，我著眼的部分如下：

萬海今年資本指支出已經大幅降低，2021是15.02億美元，2022年14.98億美元，2023年13.90億美元，今年7.06億美元明年3.17億美元，2026年0.35億美元。

萬海經營的南美航線，今年萬海北美與南美營收占比已從去年的30%上升為41%，中東與印度營收占比由20%上升為23%。

陽明法說我著眼的部分如下：

2023年市場情況才是比較接近正常的狀況，本來預期今、明兩年市場船舶會出現供過於求，運價應該要下跌；然而，受到紅海危機這個突發意外，立即推海運運價一把，全球貨櫃輪運價來到小高峰，完全是意料之外，不是穩定民生消費事業。

陽明營運方面如我一直以來的感覺；就是隨波逐流沒什麼好談的...不過，重點是陽明認為2023是海運市場正常的情況，那就表示長榮未來每年每股獲利基礎15-20元是正常的！

21年、22年對於大造船的長榮，個人高度期待長榮的成長，23年已經看到成果，交50艘新船的萬海能不能複製，我一樣給予期待！

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

航運股 萬海 長榮 陽明

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