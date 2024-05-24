萬海、陽明股東會釋利多 航海王再出航

萬海（2615）23日舉辦法說會，總經理謝福隆表示，歐洲需求旺季提早在5月報到，而全球閒置船舶降到1%，已來到疫情期間的水準。陽明海運（2609）總經理杜書勤也在24日股東會上表示，紅海危機消化15%-20%運力，如果紅海因素沒有解決，陽明可以繼續獲利。股東會利多帶動貨櫃三雄股價上漲，萬海盤中大漲逾4%，長榮（2603）、陽明漲幅2~3%。

萬海、陽明股東會釋出利多，首先在需求面上，謝福隆表示，歐洲的出貨旺季已經提前到5月，另今年第一季遠東到美國貨量年增23%，顯示市場需求非常強勁。不僅美國需求量大增，南美航線的貨載量也非常好。

供給面上，謝福隆指出，紅海危機導致美東、歐洲、地中海航線的船舶都必須繞行好望角，原先1條歐洲線由12艘船組成，現在變成要15艘才能維持供應量。2020年全球閒置貨櫃船運能達271萬TEU（20呎櫃），到今年5月14日閒置運能已下降到19萬TEU、低於1%，代表船舶供給緊張。

杜書勤表示，紅海危機消化15%-20%運力，如果紅海因素沒有解決，陽明的營運展望樂觀，公司可以繼續出現盈餘。航運業者分析，航行距離拉長後，全球船舶、貨櫃使用天數大增，因為運力調度不足，不得不採取停班措施，供給減少進一步推升運價。

上海貨櫃運輸指數SCFI 今年4月3日為1,745.43點，隨後開始連續六周反彈，截至5月17日止，SCFI指數已經來到2,520.76點，漲幅達44%。由於四大主要航線報價大漲，各大航商開始把貨櫃從其他航線抽調到四大主要航線，缺櫃、缺船效應因而蔓延到其他航線，導致亞洲至西非、南非、南美報價漲幅也開始上漲，漲幅逾2成。

物流業者指出，多家大型海運公司已宣布6月起對近洋線加收旺季附加費（PSS），推估加收幅度最少比當前運價多5成以上。