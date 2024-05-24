陽明看運價迎小高峰 貨櫃三雄盤中股價再走強

萬海（2615）法說證實全球閒置船舶降到1%以下，在艙位緊張下勢必帶動運價走揚；陽明海運（2609）24日股東會，總經理杜書勤表示，紅海危機推了海運一把，運價來到小高峰；激勵貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海盤中股價逆勢上漲，漲幅達3%以上。

萬海總經理謝福隆證實，歐洲需求旺季提早在5月報到，立即造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1%以下，已經來到疫情期間的水準。

總經理杜書勤分析，紅海危機造成亞洲前往歐洲、地中海船舶要全部繞行好望角，航程大增，各家海運公司為維持正常服務，投入航線的船舶更多，消化全球的運力最少15-20%，紅海危機沒解除，下半年相對樂觀，公司可望盈餘。

2021年因疫情影響出現航運史上百年從來沒有過的榮景，貨櫃輪的起伏變化非常大，並不是天天可以過年，2023年市場情況才是比較接近正常的狀況，本來預期今、明兩年市場船舶會出現供過於求，運價應該要下跌；然而，受到紅海危機這個突發意外，立即推海運運價一把，全球貨櫃輪運價來到小高峰，完全是意料之外，不是穩定民生消費事業。

法人也分析，這波海運市場大漲，再度出現大家一起好的情況，尤其，市場一船難求時，萬海全球競爭力浮現，目前自有船舶108、租船7艘，總船舶數來到115艘總供給量約48.5萬TEU，自有船94%、自有櫃85%，考量到全球環保法規的推動，萬海建造環保新船的平均船齡8歲，全球排名第3，領先同業。