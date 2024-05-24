長榮小股東提七訴求 期待集團家和萬事興

長榮海運（2603）即將於下周二（5月28日）舉行股東會，此前，有長榮一名小股東近期在網路平台發起串聯、提「七大訴求」，包括期許長榮兄弟「家和萬事興」、建議長榮赴美發行ADR等，並喊出「讓長榮的價值交給全世界的投資人決定」。

長榮有一位小股東在網路平台以「秦暢秋」為名撰寫「長榮股東會公開信」提出七訴求，期望以此為長榮逾30萬的股東發聲，預期將在股東會親自發言。

首先，他對長榮營運成果很滿意，但希望在轉投資及併購上，能說清楚。其次，讚許總座吳光輝表現滿意。其三、希望公司在公布財報及配息時，能更細膩說明。

第四點，秦暢秋還特別為長榮員工爭取多一點紅利。他指出，國內航商的員工分紅比重，長榮為0.5％，陽明為1％，因此建議可以再上調一點。第五，希望公司能認真考慮半年配或季配的方案。其六、家和萬事興，長榮分家事件，已嚴重影響長榮30餘萬名股東的權益。

第七、赴美發行ADR。長榮曾創下三個多月本益比低於1的世界紀錄。因此建議公司考慮赴美發行ADR。