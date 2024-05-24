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高鐵增運量 衝刺業績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣高鐵（2633）昨（23）舉行股東會，順利承認去年財報、通過每股配發現金股利1.02元；台灣高鐵董事長江耀宗表示，以首季的業績表現來看，對於今年的營運展望有信心。

台灣高鐵昨日上午召開股東常會，由江耀宗主持，會中通過「112年度營業報告書及財務報表」、「112年度盈餘分派」兩項承認案，以及「公司章程」、「公司治理準則」兩項修訂案。

台灣高鐵公司2023年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7,309萬人次，營收498億元，雙雙創下通車營運以來最高紀錄，截至2023年底，可供分配盈餘達95.8億元，每股分配現金股利1.02元。

展望2024年，江耀宗表示，在提升營收策略上，將持續導入智慧科技、優化票證便利性，提升離峰班次產值並透過異業結盟擴大會員經濟規模，強化營收效果。

江耀宗指出，2024年首季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，今年7月將再度增班，屆時每週總班次數將達1,103班次，以加強服務旅客，引領運量再創高峰。

營收

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