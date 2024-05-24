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東哥奪大單 成長添動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（23）日舉行試乘會，董事長闕慶承預告近期將與義大利船廠簽訂45公尺船型代工合約，將是該公司有史以來最大一款遊艇，且已獲客戶預訂，規劃2026年交付，售價超過新台幣10億元。

東哥同時啟動併購碼頭營運商和維修廠進行垂直整合，打造營運新的兩隻腳，以增添成長動能。據了解，公司董事會已通過發行公司債，發行總額為15億元；並將辦理現金增資，發行600萬股、金額為6,000萬元。

東哥遊艇昨日由董事長闕慶承、總經理曾雄威帶領，在高雄港嘉信22號遊艇碼頭舉辦遊艇試乘記者會，並展示長度30公尺、售價4.5億元的新船。

闕慶承表示，全球豪華遊艇市場持續增長，預估2023至2032複合成長率達6.7%；其中，24至45公尺遊艇需求成長最為顯著，以該公司現有訂單交期排程為例，已由2025年排至2026年；另即將打造的第三組裝工廠預計2025 年底投產，將可提升50%產能。

該公司為打造未來成長動能，新擬訂幾項策略，首先是採策略聯盟，進行橫向擴充；憑藉本身為美國第一大豪華遊艇品牌「OA」，擁有強大的客群和口碑，將與歐洲遊艇製造商結盟，生產45公尺以上大型遊艇。

藉此合作可以不受現有內部產能限制，在無龐大資本支出下，快速獲利，並協助東哥產品打入歐洲市場。他透露近期將與義大利船廠簽訂45公尺船型代工合約，預計2026年將有第一艘45公尺以上遊艇產出。

據了解，新船已找好買家，是該公司購買35公尺船型的現有客戶，售價超過新台幣10億元。

其次，看好全球遊艇碼頭營運商的潛在市場規模，產業平均毛利率上看60%，由於甚多為家族企業，讓併購機會增加，正尋找併購對象，現鎖定歐美15至20個大城市接洽，規劃投入10億美元資金，建立碼頭品牌。

同時，看上全球遊艇維修服務潛在市場規模達140億美元，以及現有OA維修服務組織不足以滿足客戶需求，為優先服務OA船主，以強化客戶關係，加上現階段全球排名前五大廠商市占率不足5%，打算先從美國市場切入，以併購方式建立品牌，進行全球售後服務。

碼頭 遊艇

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