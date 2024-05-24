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東台擴版圖 布局半導體

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠東台精機（4526）昨（23）日在路科總部舉辦廠內展，董事長嚴瑞雄指出，東台積極拓展多元產業市場版圖，除了智慧製造之外，並著手布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，已與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望開花結果。

嚴瑞雄指出，東台上次舉辦廠內展是在2016年，時隔多年希望重啟更多和客戶互動的機會，之後也期待增加舉辦廠內展頻率，將東台作為一個平台，利用不同主題和客戶及供應商共同交流，激盪出更多火花。

東台廠內展有近200名國內外賓客出席，包括多家供應商夥伴，不只有多場豐富研討會，現場也展出各式高效率、高精度與自動化生產的新銳機種，期能打造完整的產業生態系，也爭取更多新訂單。

此次展出的各式工具機產品，包含具有上下料機械手的平行雙主軸雙刀塔CNC車床、五軸加工中心機、整合加減法製程的噴粉式積層製造複合設備等，各式智慧自動化解決方案、刀具解決方案一應俱全。

其中，客戶對於俗稱「全台最忙車床」的MT-2000平行雙主軸雙刀塔CNC車床留下深刻印象，這款機台整合機械手，全程自動上下料，減少人力需求。

CNC 半導體 工具機

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