大魯閣美國門市年底亮相

大魯閣（1432）於2023年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快2024年底可開出首家店。

大魯閣為了擴大並加速與美國各大開發商及商場的接觸與合作，日前參加了美國最大的購物中心展覽「ICSC Las Vegas」。為了此次參展，大魯閣特別從台灣空運了結合最新AI技術的計分棒球打擊球道，於會場展示並開放打擊體驗，在較為靜態的會展上格外吸睛。

ICSC Las Vegas是由美國購物中心協會（ICSC）在拉斯維加斯所舉辦的展覽會，參展廠商主要為不動產服務商、開發商、零售及租戶，購物中心及商場營運商，為該協會年度最大的展覽。

大魯閣表示，此次展覽不少美國各城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者，都對大魯閣即將引進美國的娛樂型棒壘球打擊場感到高度興趣，各方單位皆主動提出合作邀約，希望大魯閣入駐其城市或商圈，對公司美國市場拓展具有關鍵的助益。

看好美國運動休閒市場業務發展，大魯閣董事會也於4月15日決議辦理私募2,000萬股，將全數作為增加對大魯閣美國子公司的投資。