新光鋼、春源利多助陣

國際鋼價明顯回溫，新光鋼（2031）、春源等重點內銷裁剪廠昨（23）日接到中鋼通知，6月多元配套方案不調漲，以利抵抗進口鋼材。

中鋼昨向客戶提報6月熱、冷軋專案優惠價格，與5月的價格兩者都維持平盤，熱軋每公噸1.92萬元、冷軋2.08萬元至2.17萬元。

上市鋼廠主管說，鋼市「久病初癒」，內外銷鋼廠都感受到中鋼誠意，可擴大獲利空間，對中鋼的提貨量可望增加，上下游都受惠。

由於當前亞洲以及國內鋼品流通價格都陸續調漲，中鋼「佛系平盤」對客戶相當受用，主力裁剪廠新光鋼、春源等獲得低成本料源挹注，對營收獲利將有高度加分效果。

中鋼業務處長莊東杰表示，內銷專案價格經過詳細的討論，維持平盤的主因在於對標低價進口材，期待讓客戶有更好的發揮空間。