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勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

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江申出貨量逐步提升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

江申（1525）公司表示，台灣市場車架業務已於第1季落底，第2季出貨將逐步增加，電巴事業訂單已在手，但客戶端因電池供應問題出貨遞遲，可望在第3季大量出貨，並可能因產能問題，業績遞延至明年初。

江申昨（23）日法說會，江申公司表示，台灣車架客戶庫存消化完畢，確定第1季落底，第2季出貨量將逐步提升，第3季以後可望更好。

電巴部分，年初時已取得訂單，客戶端因為電池供應的問題，交貨遲延，預期在第3季大量出貨，但部分客戶為避免大量訂單售中在第3季出貨供應受到影響，已於第2季陸續出貨。

此外，小米的汽車已經推出，江申轉投資福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，第2季已開始出貨。江申並看好下半年有望取得另一家大車廠訂單，若順利取得，今年獲利有望大幅成長。整體來看，第1季落底，第2季營運比第1季好，第3季優於第2季，呈現逐季攀升態勢。

江申指出，自2023年第1季開始本業獲利從高點往下，以目前客戶預視訂單來看，2024年第1季落底，未來將逐季改善。台灣市場，今年第1季車架與電巴表現不佳，其中車架自去年第4季客戶開始調整庫存，加上政府貨物稅導致消費者延後購車，不過第1季庫存已消化完畢，近期客戶要求加班因應訂單，未來會逐步恢復正常。電巴部分，受到電池國產化影響，使得整體出貨遞延，第2季訂單已有增加趨勢，第3季可望大量出貨。

小米

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