長興前4月稅前盈餘年增122% 每股稅前賺0.83元

長興材料工業今天公告自結4月稅前盈餘新台幣2.71億元，較去年同期成長27.6%，每股稅前盈餘0.23元；累計1至4月稅前盈餘9.78億元，年增122.9%，每股稅前盈餘0.83元。

長興發布新聞稿指出，合成樹脂、特用材料持續拓展東協、印度、北美市場，電子材料也配合印刷電路板（PCB）產業需求於東南亞擴增產能，在北美製造業回流趨勢下，海外市場已見成長。以整體環境來看，預期上半年市場需求穩定，下半年則期待電子業旺季效應能有明顯復甦。

長興說明，4月主要事業部門營收同步上升，4月營收39.53億元，較去年同期成長6.57%，較3月增加5.46%。產品組合變動及原料成本略增，影響毛利率表現，4月營業利益2.44億元，較3月減少16.18%，不過仍較去年同期成長30.45%，稅前盈餘較去年同期成長27.6%至2.71億元。

長興解釋，目前中國仍是長興占比最高的市場，面對中國經濟放緩，仍然憑藉產品競爭力穩固市占率，今年以來保持出貨穩定，但終端售價存在競爭壓力，部分產品毛利率受到影響，仍將在追求利潤的前提下，力保市占率。