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台化拚永續 強化四策略

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台化（1326）董事長洪福源在今年股東會年報上指出， 近年石化產業正面臨來自產業環境、數位技術及碳中和議題之衝擊，該公司將持續強化四個轉型，包括「數位轉型、能源轉型、循環經濟與產業轉型創新」確保永續發展。

他表示，從艱困的經營環境中尋找出路，仍是公司工作的重點，在同仁們的努力下，成熟的紅海產品銷售量已降低，增加利基型的藍海產品，雖然營收減少但利益提升，經營逐漸從困境走出來。2024年營業方針「做精、做廣」，要讓產品更精緻化，銷路更廣闊，服務與交期及時到位，規格更能適應多樣需求，持續顧客至上的理念，期待營運再創佳績。

台化將於6月18日召開股東大會。洪福源表示，台化在2023年10月份成立「轉型開發專案組」，並以推動領域區分下設有「數位轉型」、「能源轉型」、「循環經濟」及「新事業開發」等四小組，以強化相關業務推動。

其中，數位轉型推動，包含智能工廠及營運動態管理之數位優化及AI應用；能源 轉型推動，包含持續推動節水節能改善、訂定減煤及能源轉換策略，開發太陽能及小水力發電等潔淨能源案場，以呼應國際減碳趨勢。

在此前提下，台化2023年推動節能減排投資金額25.1億元， 完成308件專案改善工程，節省水量每日2,789噸、蒸汽每小時62.7噸、電力每小時9.07千度。

台化 洪福源 股東會

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