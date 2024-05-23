裕融法說會／各項指標逐漸改善 預期呆帳與授信品質第3季改善

裕融（9941）公司指出，去年第3季已感受到中國大陸景氣下行，看到的先行指標逐漸惡化現象，當時對授信條件等進行緊縮，目前各項指標有逐漸改善，預期第3季開始，包括授信品質及呆帳都會逐月獲得改善。

裕融23日舉行法說會，認為授信環境可望在第3季獲得改善。旗下專營企金業務之新鑫公司及其子公司裕電能源、售電子公司新鑫電力，建構能源事業發電、儲能、售電之完整架構，今年度將持續投入光電案場開發及綠電轉供市場，同時積極評估各類再生能源案場之潛在機會，預期未來新鑫在綠能產業規模及獲利性將逐步提升。

裕融對東南亞投資部分，裕隆金融菲律賓公司今年依計畫穩定推進並擴大醫療設備租賃業務，並擬評估增設外省辦事處，為擴大優質客戶接觸點提前布局；馬來西亞子公司業於2024年5月開業，以醫療設備、商用車、 工具機、營建機具租賃為主要業務；其他東南亞國家之擴點計劃進行中，持續壯大東南亞事業版圖。

裕融對說明移動版圖的布局，自去年投資觔斗雲聯網科技後，即整合線上與線下服務資源，服務上架LINE GO平台，正式進入eMaaS移動服務時代，今年著重透過強化數位工具，優化內部作業流程與個人化客戶體驗；另隨LUXGEN N7上市，規劃格上長租/自駕、LINE GO綠能車隊、新車售服及充電服務配套方案，以擴展服務範疇、提高客戶體驗，推升成長動能。Line go的MaaS服務已上線計程車、共享車及即時機場接送，今年預計再有日租車、代駕等，將以一季一個新服務目標，擴大MaaS移動服務項目。