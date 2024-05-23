儒鴻法說會／4主管列席、接班意味濃 董座洪鎮海：很快樂能夠傳承下去

成衣龍頭儒鴻（1476）23日下午舉辦法說會，董事長洪鎮海、副董事長王樹文、財務長羅仁傑、副總經理洪瑞廷、新任財務副總林芬如五人列席，世代傳承接班意味濃厚。洪鎮海表示，「我是一個即將退休的人，這次或許是最後一次參加法說會。我很快樂地能夠傳承下去」。

面對市場對於交棒一事出現雜音，洪鎮海強調，三個大股東都沒有賣股票，持股相當穩定，所以可以證明沒有問題。而對於退休已經準備相當長的一段時間，相信未來過程會是輕鬆且順水推舟的事情。

王樹文指出，關於儒鴻的企業文化，洪董事長創立了「不吃虧」的歷史紀錄，成立47年以來，沒有一年出現虧損，這是創新跟誠信的企業文化，而這樣的企業文化也會延續下去。健全企業所倚靠的就是制度，而儒鴻的願景就是要成為百年企業、永續經營下去，為此早在12年前就已經啟動傳承計畫，陸續把總經理、研發長等職位交棒給新人，而副總洪瑞廷進入儒鴻15年，2021年從協理晉升為副總，更帶領織布事業群有600%的成長。

展望未來景氣，洪鎮海表示，「今年是往好的方面去走」，除了9月因為產品季節交換季的關係，可能、不一定達到（營收）三字頭的目標，其他月份，只要船期不要太過延誤的話，應該都可能達到（30億元）理想。

至於主要大客戶部分，目前NIKE的下單結構既無向下修正也沒有減少量，只是增加的幅度不高；至於Lululemon目前訂單狀況則算是平盤，也沒有受到財測的影響。

對於船運費用上漲的部分，洪鎮海指出，目前的確是有上漲，但漲幅沒有像疫情期間這樣多，但現階段比較麻煩的是，出貨之後沒有空櫃可以用，這會影響後續的出貨，甚至已對營收造成某種程度的干擾。整體而言，目前景氣持續好轉，而原物料價格今年供給持穩、價格偏軟，印尼廠第4季可望轉虧為盈，理論上明年營收應可維持雙位數成長。