永豐金法說會／第1季獲利創新高 併柬埔寨最大微型金融機構添獲利柴火

永豐金（2890）23日舉行2024年第1季法說會，會中宣布，今年5月4日董事會通過永豐銀收柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret.Plc. （Amret）百分之百股權，將分三階段收購，今年為第一階段將收購八成股權，交易總金額約4.35億美元（折合新台幣約139億元），明後兩年分別各收購一成股權，總併購交易金額將低於200億元。

永豐金控總經理朱士廷於法說會上強調，這不會是永豐金控海外併購最後一階段，「海內外併購將持續」，是否瞄準京城銀？朱士廷回應個案無法評論，但銀行併購策略聯盟鎖定銀行、證券為主，西進則已經暫時完整，海外鎖定東南亞。朱士廷指出，後續將向台灣與柬埔寨主管機關遞交申請，取得雙方核准後，依照股權認購協議與原股東完成交割。據了解，該案自2018年開始洽談，初期競爭者相當多，但受到疫情衝擊暫停，2023年重新啟動。

永豐金控2024年第1季自結淨收益達167.1億元，年成長30.4%；稅後淨利達68.8億元，年成長44.8%，金額雙雙創下歷年同期新高，每股盈餘為0.56元，年化ROE 14.35%，每股淨值15.93元。 此外，永豐金控長期獲利成長性也優於同業，截至2024年第1季，稅後淨利三年複合成長率(CAGR)16.0%，優於其他上市金控同業合計的-8.4%。

Amret在1991年由法國政府組織GRET成立，2001年與2009年陸續取得微型金融機構執照（MFI）以及升格為微型存款金融機構執照（MDI），2015年Advans SA成為Amret最大股東，擁有9席董事席次，永豐金控將拿下4席一般董事、3席獨立董事。

根據永豐金控提供資料，Amre目前主要股東都是國際知名開發金融機構，包括持股19.995％的IFC（世界銀行）、持股19.995％的FMO、持股4.064％的LFP%、持股3.168％的BOTTA，高度重視ESG，買家眾多，主要股東更親自派員來台實地審查，著眼永豐金耕耘ESG，雙方達成共識，永豐銀總經理莊銘福強調「是永豐銀海外併購重要里程碑」。

這也是永豐金控首次透過併購，跨足到東南亞的微型銀行。朱士廷強調，併購資金來源為銀行自有資金支應，不會再現金增資，對銀行資本影響有限，獲利成長性高，與前進當地的7家國銀2023年總獲利31.6億元相比，Amret規模為其中最大。

2023年Amret全年獲利2,800萬美元，柬埔寨154家金融機構中排名第七大，相當具有競爭力，統計至當年底總資產20.54億美元，為柬埔寨資產規模第一大的微型存款金融機構，當地排名第九大。

莊銘福指出，併購Amret對永豐銀展現三大優勢。第一，柬埔寨為固定利率，降息環境下更有利，永豐銀多一個獲利來源且收益更穩定；第二，未來積極考慮將Amret從微型銀行轉型為商業銀行；第三，Amret去年全年獲利約將近新台幣10億元，在銀行海外據點算是非常好獲利，更可推升永豐銀海外營收。

永豐金控今年第1季海外稅前純益24億元，創下近十年同期新高，年成長29％，海外稅前純益占比約三成，其中子公司永豐銀香港分行以及洛杉磯分行、永豐金證券（亞洲）均創下10年同期新高，南京子行以及越南胡志明市分行稅前純益創下開業以來同期新高。海外獲利中，以港澳地區獲利貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行以及中國大陸子行，其次為OBU以及美國。

根據永豐銀統計，今年第1季大中華地區年成長最高達六成，占比五成。未來併購柬埔寨Amret後，去年獲利數字將近新台幣10億元，但目前香港分行仍是永豐銀最大獲利來源，今年首季賺約8億元。