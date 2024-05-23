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傳承意味濃！儒鴻法說會四主管同台 洪鎮海：這次法說會或許是我最後一次

中央社／ 台北23日電
紡織股王儒鴻今天召開法說會，董事長洪鎮海（圖）在法說會中感性表示：「我是即將退休的人，這次法說會或許是最後一次，很快樂能傳承下去」。聯合報資料照。記者陳正興／攝影
紡織股王儒鴻今天召開法說會，董事長洪鎮海（圖）在法說會中感性表示：「我是即將退休的人，這次法說會或許是最後一次，很快樂能傳承下去」。聯合報資料照。記者陳正興／攝影

紡織股王儒鴻今天召開法說會，董事長洪鎮海、副董事長王樹文、財務長羅仁傑、副總經理洪瑞廷等4人首度公開合體，世代傳承意味濃厚。洪鎮海在法說會中感性表示：「我是即將退休的人，這次法說會或許是最後一次，很快樂能傳承下去。」

洪鎮海早在去年儒鴻股東會就大聲發布退休宣言：「我做到明年（2024年）6月30日。」

洪鎮海曾對中央社記者表示，傳承這件事計畫許久，原本2021年就打算退休，但遭遇突如其來的疫情，他決定留下來和大家一起打拚，交班計畫因此延後。如今疫情已過，隨著儒鴻今年股東會改選，洪鎮海將順勢退休。

儒鴻預計6月12日召開股東常會，根據已出爐的董事候選名單，洪鎮海不在榜上，展現出交棒決心，接下來預料會由副董事長王樹文接棒。

王樹文為財會背景，擁有美國加州州立大學洛杉磯分校會計、財務雙碩士，具備美國會計師執照。他曾擔任洪鎮海特助，後來轉任工務、業務等各單位，並外派越南工廠將近10年，之後才調回台灣擔任一級主管，歷練完整。

值得注意的是，洪鎮海的獨子洪瑞廷，今天首度現身儒鴻法說會，傳承意味濃厚。雖然洪鎮海多次強調儒鴻不是家族企業，「傳賢不傳子」，惟洪瑞廷2009年就進入公司，擔任過織布事業部協理，2022年升任副總經理。根據儒鴻最新董事會規劃名單，洪瑞廷將入列；外界預期，隨著洪鎮海隱退，洪瑞廷勢必將扮演更吃重角色。

儒鴻5月初已經公告，總經理蔡俊嶔申請6月30日與洪鎮海同時引退，新任總經理待董事會聘任後另行公告，法人推測洪瑞廷接掌總經理的可能性不低。此外，羅仁傑也將於7月退休。

儒鴻 洪鎮海 股東會 退休

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