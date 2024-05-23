富邦金法說會／美中台總經變數 總座韓蔚廷、首席經濟學家羅瑋這樣說

富邦金控（2881）23日舉行法說會，對於影響金控業下半年獲利的變數，富邦金控總經理韓蔚廷分析，美國聯準會貨幣政策、中國大陸經濟前景及美國總統大選結果，為市場最關注的三大變數。

韓蔚廷表示，市場緊盯的關鍵指標，首先是通膨前景，特別是美國的通膨率，會影響聯準會的貨幣政策，而利率走勢又會間接影響匯率，另外還有經濟成長表現與就業數據。

其次，國際上也十分關切中國大陸的景氣變化，初步看起來，第1季已有回穩跡象，因中國大陸是非常大的經濟體，不論是不動產、消費影響都很大；最後是美國總統大選結果，由誰當選總統，對後續的政策推行具有非常大的影響力。

展望美日台未來景氣，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，美國經濟表現相當穩健，實質所得還在增長，且拜登政府推出的各項政策發揮預期功效，有效帶動了美國非住宅的投資；此外，因需求量相當高，儘管Fed維持高利率時間相當長一段時間，但美國的住宅投資從去年第4季開始也出現正成長，幾股力量合在一起下，美國經濟表現會比預期更強勁，Fed維持高利率的時間會比預期更久。

羅瑋表示，美國今年就算降息，幅度大約也只有市場預期的1~2碼。

中國大陸方面，從去年7月政策局會議結束後就開始推出各項財政與貨幣刺激政策，上周又對住房政策做進一步的放寬，「中國經濟最惡劣的時間逐漸告一個段落」，接下來中國大陸的一些電商平台即將積極促銷，希望能帶動民間消費意願，具體成效如何仍待觀察。

此外，中國大陸政府積極推動設備更新及家電更新政策下，或許能帶動整體經濟消費；住房政策放寬及更多支持政策下，房地產市場逐漸恢復穩健，中國大陸經濟逐漸擺脫去年低迷的狀況。

至於台灣，新興科技應用的需求非常的暢旺，加上部分的傳統產業外貿出口逐漸回溫，使出口的擴張動能大幅的增加，帶動廠商增加資本設備投資，加上台灣的民間消費一直維持穩定，台灣今年經濟成長率無論如何一定都會超過3%以上。

羅瑋表示，台灣今年調漲電價及國際的地緣政治問題，導致原物料價格上揚，台灣面臨到通膨預期升溫情況，央行3月調升通貨膨脹的預期並無預警升息半碼，將基準利率調升到2%，後續如何，須看台灣整體經濟能否跟隨全球經濟改善、使外貿出口獲得進一步的提振。

此外，國際原物料價格能夠維持在一個相對較低的水準之下，可舒緩台灣通膨上漲的壓力，央行或許可以維持現有的利率水準較長一段時間；後續和美國一樣，須看經濟數據的表現來做下一階段的決策。