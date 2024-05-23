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永豐金首季海外獲利大賺24億 創近10年同期新高

中央社／ 台北23日電
受惠於銀行、證券子公司獲利帶動，永豐金今天公布今年首季自結淨收益新台幣167.1億元，稅後淨利達68.8億元，雙創下歷年同期新高，其中海外稅前淨利24.4億元，寫近10年同期新高。圖／永豐金控提供
受惠於銀行、證券子公司獲利帶動，永豐金今天公布今年首季自結淨收益新台幣167.1億元，稅後淨利達68.8億元，雙創下歷年同期新高，其中海外稅前淨利24.4億元，寫近10年同期新高。圖／永豐金控提供

受惠於銀行、證券子公司獲利帶動，永豐金今天公布今年首季自結淨收益新台幣167.1億元，稅後淨利達68.8億元，雙創下歷年同期新高，其中海外稅前淨利24.4億元，寫近10年同期新高。

永豐金今天舉行2024年第1季法說會，公布首季營運成績單，今年第1季稅後自結淨收益為新台幣167.1億元、年成長30.4%，稅後淨利68.8億元、年成長44.8%，每股盈餘為0.56元。

永豐銀總經理莊銘福表示，永豐銀首季稅後淨利52.3億元、年成長33.4%，為歷年同期新高，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。

永豐金證券總經理張李章隆表示，證券首季稅後淨利15.3億元，較去年同期成長89.8%，除了受惠於台股日均量增加，帶動經紀手收成長以外；美股熱絡也帶動複委託市占率衝到第1名。今年首季證券泛財富管理手收占整體手收比重達34%。

永豐金今年首季海外稅前淨利24.4億元，創下近10年同期新高，並較去年同期成長29%，海外稅前淨利占比約為3成。其中，海外獲利以港澳地區貢獻度最高。

永豐金總經理朱士廷指出，衝刺海外收益、拓展海外布局為永豐金重要策略主軸之一。

至於永豐銀南京子行稅前淨利創下開業以來同期新高，莊銘福說明，中國的景氣需要一段時間才能恢復，因此在放款業務上相對保守，但增持有價證券、債券的投資，在降息循環中有所獲利。

展望經濟發展，朱士廷表示，內部觀點認為美國聯準會（FED）最快第3季才可能開始降息，預測第3季與第4季各降息1碼（0.25個百分點）。並指出，永豐金將持續國內外的併購策略，以銀行、證券為主，朝國內或是東南亞等方向，西進部分則以提高營運績效為主。

永豐金 降息

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