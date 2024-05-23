共軍台海周邊軍演、發布「越海殺器」 旅行社、飯店股腿軟

中共解放軍23日表示，將在台周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，演習區以五大紅區包圍台澎金馬，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，同時發布一組「越海殺器」的組合海報，並稱這次軍演就是對賴清德挑釁行徑的堅決懲戒。在對岸文攻武嚇下，觀光股今日再度成為空方狙擊標靶，引發旅行社股、飯店股重挫。

在兩岸氛圍劍拔弩張下，觀光股再度成為盤面祭品。包括山富（2743）、五福（2745）盤中跌幅超過7%，鳳凰（5706）、雄獅（2731）盤中跌幅也逾4%，旅行社成為觀光股最弱勢的族群。飯店股則以寒舍（2739）跌幅最深，盤中跌幅超過7%，六福（2705）、夏都（2722）、雲品（2748）跟著下跌超過2%。在旅行社和飯店兩大族群股價摜壓下，上市觀光類股指數今日盤中來到133.96點，不僅回吐5月以來漲幅，且逼近近一個月新低位置。

法人表示，總統賴清德20日就職演說後，引發中國懲戒台獨的回應，從中國展開軍演的行動來看，短期對於開放陸客團等政策利多不再有期待，造成飯店股重挫。陸客來台最高峰是在2015年，當年達到418萬人次高峰，占入境旅客人數四成。台灣在疫情解封後雖重新開放大陸商務客來台，但以去年來看，陸客占比僅8%，與高峰時期相去甚遠。

在兩岸觀光交流無法進一步破冰下，市場一般認為，台灣政府先解除台灣赴陸禁團令的可能性也不高，對旅行社來說，等於在疫情後出境旅遊全面恢復下仍缺少最後一塊拼圖。法人表示，國人赴陸旅遊2023年僅176.11萬人次，佔比15%，與過去相比仍顯著偏低。