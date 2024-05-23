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萬海23日法說 展望聚焦

經濟日報／ 記者黃淑惠╱台北報導

貨櫃海運業本周大事不斷，萬海（2615）今（23）日將舉行線上法說會，陽明 （2609）則將於明（24）日將舉行股東常會，隨後長榮（2603）、萬海、貨攬龍頭台驊（2636）等接棒於29日召開股東常會，各大指標業者釋出的展望，成為市場關注焦點。

近期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）罕見連六漲，甚至出現連兩周分別大漲18%及9.3%的榮景，市場高度聚焦貨櫃輪後市。

近洋線大漲，萬海成為最大贏家，該公司日前公布4月自結獲利暴衝，單月稅後純益23.5億元 ，每股純益0.84元，由於5月運價比4月更好，讓萬海本季營收、獲利再度出現想像空間。

陽明首季基本面全面復甦，單季稅後純益93.79億元，年增率高達175.7%，每股純益2.69元，公司自結4月稅後純益29.77億元，年增91.63%，每股純益0.84元。法人看好，陽明本季營運也有跳增潛力。

長榮首季稅後純益173.8億元，年增244.7%，每股純益8.14元。長榮仍是元大台灣價值高息ETF（00940）成分股，權重達10%；另一檔野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）新成分股名單出爐，也新增長榮 。

萬海 長榮

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