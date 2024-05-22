快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

雄獅電商推團體旅遊產品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

旅行社龍頭雄獅（2731）昨（22）日宣布，旗下轉投資的旅遊電商AsiaYo，首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科技流程再創更多元的旅遊服務，同時將全球各地的團體旅遊納入平台之中，補足線上旅遊最重要一塊拼圖，為營運添動能。

AsiaYo過去素有台版Airbnb之稱，近年持續擴大業務版圖，近期突破以往OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）以自由行商品為主的業務框架，開始推團體遊產品，大股東雄獅旅遊將受惠。

AsiaYo行銷長游棨元表示，公司今年首度在平台中加入了團體旅遊這項商品，過去的營運內容是以訂房的業務起家的網路平台，隨著多年過去，不斷的進化增加了露營、郵輪、一日遊、滑雪、馬拉松、酒店式公寓等項目，以符合市場潮流的變遷，並隨時依據消費者的需求動態調整商品。

游棨元表示，這次投入團體旅遊市場，首波將先以日本為主打，同時將發揮AI科技旅遊平台的優勢，舉例而言，傳統旅行社在旅客報名後都需人工收取護照核對資料內容，但AsiaYo透過AI程式的協助，自動化核對護照資料，即可透過AI完成旅客資料之上載，省去許多人工作業時間，這也將是未來旅遊業的趨勢。

AI 護照 雄獅

延伸閱讀

觀光股在520壓回後能逢低買進？ 專家：長期來看解禁機率仍大

好市多會員護照新改版！上萬網友大讚：早就該這樣

「團霸兔」電商購物網站從事多層次傳銷未報備 公平會開罰

台中女中畢旅爆男領隊言語性騷 旅行社道歉：領隊永不錄用

相關新聞

萬海23日法說 展望聚焦

貨櫃海運業本周大事不斷，萬海今（23）日將舉行線上法說會，陽明則將於明（24）日將舉行股東常會，隨後長榮、萬海、貨攬龍頭...

信義雙引擎 營運熱轉

信義房屋（9940）總經理陳麗玉昨（22）日在股東會後表示，在國內經濟表現不錯，加上通膨、資金充沛和剛性需求帶動，今年房...

大同電力事業產能滿載

大同（2371）昨（22）日召開法人說明會，總經理沈柏延表示，電力事業群訂單滿檔，產能滿載，目標營收雙位數成長。展望未來...

大亞加速布局能源、新創

大亞（1609）昨（22）日受邀參加凱基證券舉辦的法說會。大亞指出，本業電線電纜受惠台電強韌電網計劃、台商回流建廠等，推...

遠雄賣廠辦 獲利1億

雙北商用不動產持續火熱，遠雄建設（5522）繼出售台北市北投區商辦案「遠雄商舟」部分樓層後，日前再成交新北市中和的廠辦大...

雄獅電商推團體旅遊產品

旅行社龍頭雄獅（2731）昨（22）日宣布，旗下轉投資的旅遊電商AsiaYo，首度推出了團體旅遊的商品，利用擅長的AI科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。