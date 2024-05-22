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中鴻新盤價全面調漲

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

鐵礦單日大漲2.38%，突破前波高點，中鴻（2014）昨（22）日新盤價全漲，燁輝、盛餘、新光鋼報價可望跟進。

中鴻昨天內、外銷價格拍板，內銷方面，熱、冷軋每公噸調漲300元、鍍鋅調漲500元；外銷方面，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體鋼市來看，煤、鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠普遍開平高盤，預示鋼市將持續改善。

此外，大陸官方查緝非法出口，直接造成逃稅鋼材的銷對台報價止步，鋼價底部有所支撐。為考量近期下游需求平穩回升，以提振市場信心並兼顧客戶競爭力，6月盤價溫和調漲。

中鴻主管說，鋼市氣氛轉向樂觀，「而且愈來愈樂觀」、尤其昨天國際鐵礦價格每公噸收盤站上121.5美元，單日大漲2.36%、單周大漲6%，鐵礦突破前波高點，技術線型多頭排列，將帶動中下游鋼材新一波漲勢。

中鴻指出，5月15日歐盟最新預測將今年經濟成長上修至1%，通膨則降至2.7%，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善。

中鴻 外銷 鐵礦

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