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和大強攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

機器人議題火熱，台廠傳捷報。和大（1536）與盟立合作的機器人領域逐步開花結果，旗下轉投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

和大是電動車減速齒輪箱大廠，近年積極投入自動化AI系統機器人製造與航太科技相關製造領域。機器人方面，和大將多年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控人工智能系統，並與盟立共同轉投資盟英公司，為AI機器人設備打造關節。

據了解，和大多年來在電動車減速箱齒輪累積傲人技術，而其轉投資的盟英公司，主要產品機器人關節型自動手臂的高精度減速零組件，生產的產品與車用減速箱技術相近，才能在短時間內取得成果。

業內人士說，自從2011年德國提出工業4.0之後，工業機器人的產量呈現爆發性成長，其中機器人等自動化設備最重要的關鍵零組件即在於內部的高精度減速機，因機器人在工作中會不斷執行重複性動作，對於定位精度和重複定位精度要求非常高，在整個機器人製造成本中占35%左右。

對於自動化機器人相關設備需求火熱，和大因應市場需求，持續擴增新廠與產線。目前和大廠內的自動化設備、智能化設備大概有一半都能自製，除了生產自家使用的智能化加工機之外，也能生產自家使用的智能化檢驗設備，搭配自動化規劃，使得設備成本降低。

和大將近年來累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控人工智能系統，可使機台加工效能提升15~30%。

和大、盟立共同投資成立盟英科技，多年來投入開發機器人的核心關鍵零組件，逐步突破長期以來由國外廠商壟斷減速機市場情形，已經開始建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。

和大 工業機器人

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