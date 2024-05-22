聽新聞
test
0:00 / 0:00
大亞加速布局能源、新創
大亞（1609）昨（22）日受邀參加凱基證券舉辦的法說會。大亞指出，本業電線電纜受惠台電強韌電網計劃、台商回流建廠等，推升線纜需求，訂單持續滿載，加上近期國際銅價大漲，皆推升首季本業獲利成長。
大亞為業界中唯四家生產345KV超高壓電纜廠商之一。大亞指出，目前手上台電訂單不少，惟難以預估台電的超高壓線纜出貨時間，一般來說在公開招標後，會等待台電正式公文通知出貨時程，出貨驗收完後才可以認列營收。此外，國內可生產345KV超高壓電纜廠商少，因此從投標情況也無法反應廠商實際產能。
展望今年，大亞指出，持續布局能源與新創事業，惟新創事業投資需要時間，承擔風險較高，不過能源因有穩定的電費收益，可抵抗景氣波動，兩個事業是相輔相成。至於本業電線電纜、漆包線方面，與銅價波動有很大關係，預期在通膨、升息趨緩下，漆包線事業可望走出谷底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言