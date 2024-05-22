大同電力事業產能滿載

大同（2371）昨（22）日召開法人說明會，總經理沈柏延表示，電力事業群訂單滿檔，產能滿載，目標營收雙位數成長。展望未來，重電及新能源是重要的成長雙引擎。集團目前在手訂單金額達195億元，有40餘萬坪土地將加速開發，台北市芙蓉大樓處分利益第3季認列，預計明年配發股息。

沈柏延表示，大同集團事業發展方向與成長動能為電力事業群及新能源事業群。

他指出，台電電網強韌計畫，大同重電手握百億元訂單，提供345kV、161kV級電力變壓器，345kV級並聯電抗器及161kV、23kV氣體絕緣開關等設備。

大同已取得台灣首例（高樓層散熱）大安地下變電所機電工程案，依計畫2026至2032年，17所待發包預估商機有300億元以上，力拚取得三分之一市占率。

另外，大同電纜新產能上線，電纜廠新產線布置目前試車中，預定第3季上線，可再增加30%的69/161kV電力電纜線產能。