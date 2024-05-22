信義雙引擎 營運熱轉

信義房屋（9940）總經理陳麗玉昨（22）日在股東會後表示，在國內經濟表現不錯，加上通膨、資金充沛和剛性需求帶動，今年房市將呈「價量緩增」格局，集團旗下仲介、代銷營運同步受惠，內部目標仲介業績成長二成，代銷全年接案量達250億元。

信義房屋股東會由董事長周耕宇主持，但他並未受訪。陳麗玉指出，今年國內經濟表現不錯、台股破2萬點，加上新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策等帶動，今年房市買氣表現不錯，全年房市將是「價量緩增」格局。

房市交易熱絡，將帶動集團仲介、代銷事業成長，今年前四月仲介業務提升約四成、代銷成長七成，預期今年房仲本業、代銷業務有望優於去年。

陳麗心表示，以集團房仲業務來看，目前房市首購、換屋買方各占一半；從買賣移轉棟數來看，旗下房仲市占率超過8%，若以區域劃分，仲介事業在市場占有率將更高。內部目標今年房仲、代銷業務優於去年，其中代銷新開發案目標約250億元，全年代銷銷售量目標超過400億元，維持去年水準。

陳麗心說，房市交投熱絡，信義展店計畫會著重人才能力養成跟訓練；尤其是人才培育、數位轉型更是重要，提升人員專業能力、工作效率是考量重點，另外，每家店的品質、績效也是展店重要考量因素，不會因房市轉熱就大舉展店、衝店數。