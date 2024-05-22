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這才是鋼鐵人？世紀鋼一度飆上300元 創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
世紀鋼董事長賴文祥。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
世紀鋼董事長賴文祥。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

世紀鋼（9958）股價盤中再刷下新高，一度衝達300元大關，收在294.5元，第1季稅後純益6.5億元，年增12倍，每股純益（EPS）達2.66元，為歷年次高、同期新高。

世紀鋼第1季營收31.49億元，毛利率高達37.76%，較去年第4季大增13.56個百分點，營益率達33.67%，也比上季的20.86%大增。稅後純益6.5億元，年增高達12倍，EPS 2.66元。

世紀鋼毛利率在2022年第四季落入谷底，2023年開始季季成長，自2023年第1季的6.17%，至今年第1季已來到37.76%，獲利大增。

離岸風電建置正進入黃金時期，二階段離岸風場陸續將於2025年完工，三階段的離岸風場則將陸續於2026年加入。據了解，世紀鋼所掌握的台電、海龍風場訂單，預計2024、2025年陸續完工，下半年交貨量可望進一步成長。

關於台電二期由富崴能源統包工程的風電案場，世紀風電台北港區已完成富崴能源委託的5座套管式水下基礎（Jacket），至3月底共完成9座，後續每月持續完成4至5座，目標2024年第3季全數完工。

世紀鋼4月營收10.21億元，月減4.8%，年增36.2%，累計前4月營收41.69億元，年增21.74%。

世紀鋼 離岸風電

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