藥華藥受利空消息衝擊 漲多拉回逾5%
新藥公司藥華藥21日晚間公告，基於美國FDA再度建議修改主要療效指標，主動向中國國家藥監局申請暫時撤回P1101第三期臨床試驗計畫。受利空消息衝擊，藥華藥今天盤中股價跌幅逾5%。
藥華藥第1季轉虧為盈，每股盈餘1元，加上法人說明會正面看待今年營收獲利，激勵股價6個交易日飆漲38%至441元，近日遭證交所處置改採人工管制交易，每5分鐘撮合1次。
藥華藥昨天晚間公告，因FDA近期針對新藥試驗計畫的主要療效指標提出進一步修訂建議，藥華藥主動向中國藥監局申請暫時撤回第三期臨床試驗計畫，待計畫書修訂完成後將再行提交申請。
藥華藥今年第1季營收為新台幣16.5億元，年增86%，稅後純益為3.3億元，較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）為1元，均創歷年新高，毛利率超過8成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言