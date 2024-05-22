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藥華藥受利空消息衝擊 漲多拉回逾5%

中央社／ 台北22日電

新藥公司藥華藥21日晚間公告，基於美國FDA再度建議修改主要療效指標，主動向中國國家藥監局申請暫時撤回P1101第三期臨床試驗計畫。受利空消息衝擊，藥華藥今天盤中股價跌幅逾5%。

藥華藥第1季轉虧為盈，每股盈餘1元，加上法人說明會正面看待今年營收獲利，激勵股價6個交易日飆漲38%至441元，近日遭證交所處置改採人工管制交易，每5分鐘撮合1次。

藥華藥昨天晚間公告，因FDA近期針對新藥試驗計畫的主要療效指標提出進一步修訂建議，藥華藥主動向中國藥監局申請暫時撤回第三期臨床試驗計畫，待計畫書修訂完成後將再行提交申請。

藥華藥今年第1季營收為新台幣16.5億元，年增86%，稅後純益為3.3億元，較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）為1元，均創歷年新高，毛利率超過8成。

營收 藥華藥

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