藥華藥受利空消息衝擊 漲多拉回逾5%

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）陸續公佈今年第一季營收，全都超出市場預期，同時反映在股價，陽明、萬海股價甚至漲到進處置。520新任總統就職之際，長榮、陽明、萬海股價再度開紅盤，投資人不免好奇，貨櫃三雄還會持續飆漲嗎？綜觀而言，有三大看點。

2024-05-22 08:46