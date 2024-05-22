台泥（1101）股價為何動起來了…股利1元殖利率換算僅3%？ 專家：後續發展能期待

台泥（1101）現金股利1元

台泥股東會正式通過將英文名稱從「TCC」修正定名為「TCC Group Holdings」，反映已成為集團控股公司的現況。

此外，也通過配發現金股利1元，以近期股價33元計算，殖利率約3%。雖然殖利率不高，但我覺得公司後續發展可以期待。

台泥公司基本資料

1.前十大股東是相關企業居多 2.台泥發展歐洲市場，已取得營收貢獻 3.除了原本的本業 水泥 相關之外，近年來積極佈局減碳、綠能產業，子公司 台泥綠能 與 台泥儲能因應而生 4.2024年配發現金股利1元 5.曾表示：「公司要從高配息的高殖利率股，轉型成循環經濟概念股，未來台泥的目標是邁向科技成長股」

台泥轉型

台泥近年來積極布局低碳水泥事業，2023年台泥的獲利中，有大約45%來自歐洲低碳水泥的貢獻。

2023年已經將土耳其 OYAK 的持股由40%提高為60%，葡萄牙Cimpor的持股由40%增至100%，將持續擴大投資歐亞市場。

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