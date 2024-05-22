橡膠股向前衝 正新爆量大漲逾8%

輪胎大廠正新（2105）、建大（2106）22日表現亮眼，正新跳空大漲逾8%，一度攻上59元，挑戰2021年4月的高點；建大也上漲超過3%，股價重回五日線。正新第1季稅後純益22.19億元，年增4成，每股純益0.68元。

橡膠股今表現強勢，主要由正新帶動指數上漲，正新以55.8元向上跳空開高，一度上漲至59元，盤中漲幅超過8%，成交量超過2萬3千多張，爆出大量，正新已連續五天獲外資買超，買超張數超過16萬張。建大則在昨日摜破月線，但今直接反彈上漲，盤中漲幅逾3%。

正新今年第1季營收為236.22億元，雖然僅較去年同期小幅成長0.9%，但毛利率已連續三季穩在25%，較去年同期增加3.82個百分點，營益率11.58%，也較去年的8.02%增加3.56個百分點，稅後淨利為22.19億元，年增4成，EPS為0.68元。

正新4月營收81.42億元，月減9%，年減2.16%，累計前4月營收318.15億元，年減0.08%。

正新先前在法說會中指出，正新延續去年以來的策略，不以營收成長為目標，而是以獲利為主要考量，對於輪胎市場的前景，看法樂觀。

正新是泰國最大的輪胎業者，美國放寬泰國輪胎進口的稅率，由原來的17%降到4.52%，一口氣少了13個百分點，甚至比起越南銷美的6.46%更低，讓正新成為最大受益者。

建大4月營收30.39億元，月減4.15%，年增6.82%，累計前4月營收113.01億元，年增2.18%。建大毛利率也同樣自去年第3季起連續穩在20%以上，去年第4季更有23.93%的毛利率，今年第一季稅後純益4.36億元，較去年虧損3.79元轉虧為盈，每股純益0.46元。

建大輪胎董事長楊啟仁3月在國際自行車展表示，建大輪胎四個主要的產品項目中，除了自行車之外，其餘產品的產能利用率都已相當高，工業胎超過七成，汽車胎接近八成。以美國汽車市場為主力的越南廠因關稅優勢，產能更接近滿載，建大越南廠目前日產1.3萬條已回到疫情前的高峰，並向滿載的1.7萬條前進。