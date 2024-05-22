南港輪胎攻海外 傳捷報
南港（2101）除了投入資產開發外，近期強攻本業，且取得不錯的成績單，南港輪胎昨（21）日宣布，旗下生產的CR-S性能輪胎，在國際測試中闖出佳績，法人預期，南港輪胎將提升品牌國際能見度、衝高本業營運動能。
南港自行開發的CR-S性能輪胎，近期測試繳出亮眼成績單，刷新自身在德國紐柏林北環賽道（Nurburgring Nordschleife）的最佳紀錄，以搭配該輪胎的超跑進行測試，結果跑進單圈7分鐘內的高標，創下最佳6分57.43秒的佳績，更是唯一大中華地區拿下該成績的輪胎品牌，堪稱國產輪胎之光。
南港表示，紐柏林北賽道素有「綠色地獄」之稱，因賽道路況極複雜，歷來是是許多賽車手、玩家的夢想殿堂，不過也相對有極高挑戰，對於輪胎性能及安全性要求極為嚴苛。
南港指出，旗下CR-S性能胎採用特殊半熱熔膠配方，有效縮短暖胎時間，達到最佳抓地性能，並通過大量駕駛測試，確保輪胎效能品質，獲得賽車手和車隊的青睞。而今，CR-S輪胎再次證明地位，以驚人的速度和穩定性在紐柏林賽道上再次寫下了新的紀錄。
南港輪胎強調，通過深入研究和測試，將先進的材料和技術融入到輪胎的設計中，為賽車手提供性能和信心。
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