快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

視陽今年拚賺一股本

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

視陽（6782）今年以來營運表現亮眼，主要來自出貨提升以及產品組合優化，尤其受惠高毛利率矽水膠彩片占營收比持續提高，以及日本、中國大陸的強勁營收表現有望持續，帶動今年有機會賺進一個股本。

法人表示，視陽今年營收規模擴增，估年營收將首度站上30億元大關，年增四成，同時獲利拚倍增，將重新回到賺一個股本的實力。

視陽昨（21）日股價受基本面激勵，收盤股價來到241.5元，上漲10元，漲幅4.1%。法人表示，視陽今年上半年所有矽水膠彩片產能將完整開出，並規劃明年將再加入矽水膠彩片新產線500萬片，且今年整體矽水膠市場的滲透率有望將再進一步提升，將成為視陽成長的重要動能。

視陽表示，今年亞太市場在新客戶及新產品的加持下，需求強勁成長可期，而歐美市場在高息的環境下，終端消費力道略顯不足，加上紅海危機事件造成歐洲運輸時間拉長，需持續觀察後續變化及客戶是否拉高安全庫存需求。

個股 營收

延伸閱讀

見日本公益財團會 陳菊：人權路上攜手向前

陸駐日大使「火坑」發言 日本政府嚴重抗議

永豐高息版低碳 ETF 00930實際配息金額出爐

桃園最大日本物產展！北海道、博多、東京名店伴手禮台茂一次打包 職人現場實演日式甜點等你吃

相關新聞

奧運助攻 愛爾達將吃補

愛爾達-創（8487）昨（21）日召開股東常會，會中通過財務報表及盈餘分配案，去年每股純益5.98元，每股配發4.5元現...

雲豹能源擬本季上市

太陽能系統整合商雲豹能源-創（6869）昨（21）日舉行上市前業績發表會，預計本季將從創新板轉一般板上市掛牌。雲豹能源總...

富邦媒攜小七 推綠色網購

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）結盟實體通路7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6,90...

森崴離岸風電趕進度

太陽能系統整合商森崴能源（6806）昨（21）日召開股東會，通過每股配發現金1.5元。董事長郭台強指出，積極發展新能源是...

南港輪胎攻海外 傳捷報

南港（2101）除了投入資產開發外，近期強攻本業，且取得不錯的成績單，南港輪胎昨（21）日宣布，旗下生產的CR-S性能輪...

和潤揪伴打造綠電鏈

和潤（6592）旗下子公司和潤電能昨（21）日宣布，入股「綠點能創」取得兩成股權並啟動戰略合作，雙方將在綠電領域深入攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。