視陽今年拚賺一股本
視陽（6782）今年以來營運表現亮眼，主要來自出貨提升以及產品組合優化，尤其受惠高毛利率矽水膠彩片占營收比持續提高，以及日本、中國大陸的強勁營收表現有望持續，帶動今年有機會賺進一個股本。
法人表示，視陽今年營收規模擴增，估年營收將首度站上30億元大關，年增四成，同時獲利拚倍增，將重新回到賺一個股本的實力。
視陽昨（21）日股價受基本面激勵，收盤股價來到241.5元，上漲10元，漲幅4.1%。法人表示，視陽今年上半年所有矽水膠彩片產能將完整開出，並規劃明年將再加入矽水膠彩片新產線500萬片，且今年整體矽水膠市場的滲透率有望將再進一步提升，將成為視陽成長的重要動能。
視陽表示，今年亞太市場在新客戶及新產品的加持下，需求強勁成長可期，而歐美市場在高息的環境下，終端消費力道略顯不足，加上紅海危機事件造成歐洲運輸時間拉長，需持續觀察後續變化及客戶是否拉高安全庫存需求。
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