多頭再添柴火 鋼價易漲難跌
鐵礦行情上攻，加上國際銅價飆上歷史新高，由於長期來銅價是鋼價的先行指標，銅市轉強，中國大陸鋼市期貨、現貨俱漲，為鋼價多頭市場再添柴火，中鋼（2002）看鋼價易漲難跌。
中鋼專家表示，鐵礦最新收盤每公噸118.6美元，單周漲1.5%，持續向120美元靠攏，「只要鐵礦穩住，就不擔心鋼價走弱」。
重點在於，長期來國際銅價與鋼價多呈正相關，甚至有銅價是鋼價領先指標的觀點，因此近日銅市強勁，促進鋼市更上層樓。
中鋼專家說，事實證明也是如此。大陸鋼鐵行情前波小幅回檔後，重新走進上坡道路，黑色系鋼鐵期貨商品普遍轉多，從鐵礦、焦煤等上游原料，到熱軋、鋼筋等都開紅盤，市場樂觀預期鋼價將穩定向上。
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