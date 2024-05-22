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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

中鋼前四月每股賺0.13元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼4月稅前盈餘6.67億元，第2季營運有望優於首季。（本報系資料庫）
中鋼4月稅前盈餘6.67億元，第2季營運有望優於首季。（本報系資料庫）

中鋼（2002）昨（21）日公告今年4月稅前盈餘6.67億元、年減29%，單月每股稅前盈餘約0.04元；累計今年前四月稅前盈餘21.4億元、年增147%，每股稅前盈餘約0.13元。

中鋼執行副總黃建智表示，從產銷實績觀察，鋼市正穩定好轉。中鋼第1季鋼材銷售約288萬公噸，目前6月新盤價已經開出，統計第2季收單量可達290萬公噸至295萬公噸間，不排除上看300萬公噸，第2季整體表現會比第1季好許多。

黃建智指出，近期中國大陸因為官方嚴查出口逃稅，因此低價外銷的鋼材減少，整個市場氛圍好轉；此外，美國鋼價前一波下修，最近重新回漲，熱軋母材每公噸從827美元漲到853美元，「如果能順利站上900美元會更理想」。

中鋼財務副總楊岳崑說，後續鋼價仍要看大陸能否有效控制產能，但市況轉趨樂觀是事實，亞洲鋼鐵產銷有機會重回榮景，市場要有信心。

中鋼表示，4月個體（非合併）碳鋼銷售量68萬公噸，本年累計碳鋼銷售量266萬公噸。而今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量提升，致營業收入及營業利益同步墊高，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入也有表現。

國際總體經濟方面，全球經濟維持緩步復甦基調，OECD於5月初預估2024年全球經濟成長率將達3.1%，為今年以來第二度上修，受惠終端客戶回補庫存帶動台灣出口動能增溫，主計總處公布台灣第1季經濟成長率為6.31%，為近三年單季最佳表現。

鋼鐵需求方面，大陸的刺激經濟政策正逐漸發酵，第1季經濟成長率達5.3%，製造業活動加溫，國統局發布四月份製造業PMI為50.4，連續兩個月處於擴張區間; 美國消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存，台灣出口年增率連續六個月成長，用鋼需求樂觀。

中鋼 經濟成長率

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