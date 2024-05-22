和潤（6592）旗下子公司和潤電能昨（21）日宣布，入股「綠點能創」取得兩成股權並啟動戰略合作，雙方將在綠電領域深入攜手，共同打造完整的綠電產業鏈，創最大營運綜效。

和潤電能除股權投資綠點能創之外，更與之合資成立項目公司，由和潤持股七成，以和潤金融專業及累積多年的保有客戶資源，結合綠點能創豐富新能源市場開拓經驗，一起開拓綠能市場。

綠點能創股份有限公司為台灣首家綠能售電業者，擁有目前最大規模的電力銷售供需平台，也是全台首檔「陽光綠益債務型STO」之發行企業，創新的籌資方式為綠能產業寫下全新的里程碑，於綠電市場深耕多年，價值鏈布局完整，遍布產業上下游，在全民電廠及綠電交易領域耕耘日久，已經開花結果。

和潤董事長劉源森分析，本次合作採雙管齊下策略，總投資金額超過2億元，由和潤電能先入股綠點能創參與經營，結合和潤的集團優勢、客戶資源與資金挹注，加上陽光伏特家領先市場的售電專業及全民電廠兩大業務領域之拓展能力，齊心合作達成雙贏局面，進而，雙方再合資成立新公司潤特綠能，負責太陽能案場的開發，強化綠電供給端的能力。

和潤電能也藉此活化持有案場的綠電資源，有效加速綠點能創業務拓展速度，擴大市場影響力，為未來營運成長再添新動能。