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八方雲集、美食 加速在美拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲股美國市場布局
餐飲股美國市場布局

餐飲股前進美國持續擴點，八方雲集（2753）、美食-KY看好美國市場成長力道，今年加速拓點布局，預期北美營收比重可望持續衝高。

其中，八方雲集今年5月才剛開出美國第八間門市，公司預計下半年將再新增三門市，在美店數將來到11家。美食-KY今年預計在美國開出八到十家門市，首季已開出三家，今年底可望到美國東岸插旗、前進紐澤西。

美食-KY表示，中國大陸市場尚未看到明顯的民生消費回溫，美國將是未來主要成長動能。今年首季開出三間全新美國門市後，挹注營收表現，使得美國市場的營收增幅來到雙位數，同時營收占比來到42%，已超越中國大陸，躍升最大單一市場。接下來在第2季和下半年仍將開出多家門市，可望貢獻成長動能。

今年首季美食-KY美國市場貢獻營收19億元，連續12個季度繳出雙位數的年增率，占合併營收比重超過四成，有效拉抬美食-KY毛利率及營利率。截至去年底，85度C在美國門市已達74店，今年底有機會來到84店，2025年有望開出紐約首店，同時將進駐伊利諾州以及奧克拉荷馬州，2026年85度C在美門市目標將突破百家規模。

八方雲集在美國的布局也傳出佳音，包括美國的中央工廠以及門市已於今年第1季達到損平。八方雲集表示，美國市場今年已來到八家店，年底前預計再開三家店，目前多數店雖然是以華人區為主，但已有兩家店進入白人區和墨西哥人區，像是5月新開的第八家分店就是以墨西哥人為主，這家店有六成的客群是非華人，在持續展店的過程中，有愈來愈多非華裔的客群逐漸熟悉八方雲集的產品，包括鍋貼、水餃的回購率都很高。

八方雲集來自美國的營收第1季已占合併營收近7%。公司表示，美國店平均每日業績7,000美元，客單價則維持27美元，來客數在250-275人之間。除了南加州外，也積極在北加州或其他州尋找發展機會，並將啟動加盟制度的核准申請，有利明年推動加盟發展。

八方雲集 營收 美國

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