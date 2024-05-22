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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

森崴離岸風電趕進度

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統整合商森崴能源（6806）昨（21）日召開股東會，通過每股配發現金1.5元。董事長郭台強指出，積極發展新能源是全球趨勢，森崴積極布局，手上也還有數個案子在執行，期盼能陸續開花結果。

森崴總經理胡惠森表示，看好離岸風電前景，目前已打造二艘大型施工船舶，第一艘估計6月抵台，屆時將進行水下基礎安裝工程，第二艘預計9月抵台，而太陽能業務也有大規模地面行案子正在開發中。

據悉，森崴承攬的台電離岸風電二期工程今年將陸續完成水下基礎建設工程及海纜布建工程，目前正全力趕工，估計今年迎來此工程案的認列高峰期，全年營運看旺。

因應離岸風電商機，森崴日前在新加坡成立寶崴海事工程。胡惠森指出，森崴為目前台灣唯一從風場、施工、設備到船隻提供一條龍服務的公司，由於未來海上將有上千支風機，看好運維前景，寶崴海事工程將搶攻相關商機。

針對離岸風電施工進度，森崴預計水下工程將持續到第3季，第4季開始進行風機安裝作業，明年底前完成建置的目標不變。 

太陽能 股東會 離岸風電

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