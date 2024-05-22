富邦媒攜小七 推綠色網購

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）結盟實體通路7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6,900家7-ELEVEN門市加入回收服務陣容。消費者凡收到「momo循環袋」包裹並確認商品無誤後，可就近至7-ELEVEN門市，使用ibon列印代收單據後一起將循環袋交給店員，三步驟完成「舉手投遞做環保」。momo期盼透過線上線下通路的合作，引領消費者開啟綠色循環網購旅程。

momo積極建立「循環包裝生態圈」，研發可重複使用的「momo循環袋」，持續拓展循環袋回收據點，繼與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒以及「台灣大哥大」合作回收循環袋，再攜手7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個。

momo消費者收到貼有綠色循環袋封條的「momo循環袋」包裹，確認商品無誤後，可就近至全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印代收單據，連同循環袋交給門市店員完成回收。經回收的循環袋，將由momo回收並執行袋體清潔、消毒及整新作業後，再次投入循環包材再利用的行列。

momo於2023年第3季啟動「momo綠活會員」計畫，至2024年第1季已突破39萬人，在綠活會員計畫帶動下，更促進momo循環袋回收率提升至25%。