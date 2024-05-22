快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

富邦媒攜小七 推綠色網購

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）結盟實體通路7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6,900家7-ELEVEN門市加入回收服務陣容。消費者凡收到「momo循環袋」包裹並確認商品無誤後，可就近至7-ELEVEN門市，使用ibon列印代收單據後一起將循環袋交給店員，三步驟完成「舉手投遞做環保」。momo期盼透過線上線下通路的合作，引領消費者開啟綠色循環網購旅程。

momo積極建立「循環包裝生態圈」，研發可重複使用的「momo循環袋」，持續拓展循環袋回收據點，繼與中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒以及「台灣大哥大」合作回收循環袋，再攜手7-ELEVEN拓展回收新站點，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個。

momo消費者收到貼有綠色循環袋封條的「momo循環袋」包裹，確認商品無誤後，可就近至全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印代收單據，連同循環袋交給門市店員完成回收。經回收的循環袋，將由momo回收並執行袋體清潔、消毒及整新作業後，再次投入循環包材再利用的行列。

momo於2023年第3季啟動「momo綠活會員」計畫，至2024年第1季已突破39萬人，在綠活會員計畫帶動下，更促進momo循環袋回收率提升至25%。

momo 消費

延伸閱讀

7-ELEVEN 攜手富邦媒 加入「momo 循環包裝生態圈」

7-ELEVEN攜手momo購物網！逾6,900家門市加入「momo循環包裝生態圈」

統一超攜手富邦媒 合作循環包裝生態圈

女大生60萬網購減肥食品遭詐 想退費反被恐嚇

相關新聞

奧運助攻 愛爾達將吃補

愛爾達-創（8487）昨（21）日召開股東常會，會中通過財務報表及盈餘分配案，去年每股純益5.98元，每股配發4.5元現...

雲豹能源擬本季上市

太陽能系統整合商雲豹能源-創（6869）昨（21）日舉行上市前業績發表會，預計本季將從創新板轉一般板上市掛牌。雲豹能源總...

富邦媒攜小七 推綠色網購

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）結盟實體通路7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6,90...

森崴離岸風電趕進度

太陽能系統整合商森崴能源（6806）昨（21）日召開股東會，通過每股配發現金1.5元。董事長郭台強指出，積極發展新能源是...

南港輪胎攻海外 傳捷報

南港（2101）除了投入資產開發外，近期強攻本業，且取得不錯的成績單，南港輪胎昨（21）日宣布，旗下生產的CR-S性能輪...

和潤揪伴打造綠電鏈

和潤（6592）旗下子公司和潤電能昨（21）日宣布，入股「綠點能創」取得兩成股權並啟動戰略合作，雙方將在綠電領域深入攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。