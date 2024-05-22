太陽能系統整合商雲豹能源-創（6869）昨（21）日舉行上市前業績發表會，預計本季將從創新板轉一般板上市掛牌。雲豹能源總經理趙書閔指出，將打造多元穩定收益的營運模式，隨著新能源需求持續增長，今年營運樂觀。

雲豹能源2016年成立以來，營收屢創新高，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用布局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。

雲豹能源去年全年營收達67.84億元，年增7.66%，稅後純益10.16億元，年增116%，每股純益8.77元，創歷史新高。趙書閔指出，隨著集團穩健發展、財務結構穩定，公司今年祭出高股息政策，將2023年盈餘配發率提升至七成，每股擬配發6.1元現金股利，將經營成果分享給所有股東。

針對本業布局方面，雲豹能源營運多箭齊發，近年各項業務皆取得顯著突破。在發電業務上，於台南北門建置全台最大128MW（百萬瓦）漁電共生場域已併網發電，且迎來養殖漁獲豐收，今年將持續開發建置新案場，同時也收購優良太陽光電案場。

在儲能方面，雲豹能源旗下兩座全台最大100MW單一儲能案場，預計於第2季至第3季陸續完工轉上線，將為台電提供dReg、E-dReg以及即時備轉等輔助服務，未來加入與錸寶科技攜手建置之60MW儲能案場，集團旗下自建儲能案場及營運服務代操整體容量為299MW／617MWh，市占率躍居全台第一。

至於售電業務部分，旗下天能綠電為企業量身打造多元綠電轉供服務，包括全球半導體封測龍頭日月光投控、國際半導體大廠美光、電動機車大廠GOGORO、玉山銀行等皆為客戶。