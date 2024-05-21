合庫金法說會／展望房市「量穩價緩升」 房貸業務樂觀

合庫金控（5880）21日舉行2024年第1季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持。合庫前四月房貸撥款金額約615億元、年成長68％，主因新青安挹注。展望今年第3季房市，由於國內景氣回溫，央行穩定房市管控持續發酵，建材價格成本居高不下，青安推升需求及先前建案完工陸續交屋，房市將維持一定動能，「量穩價緩升」，樂觀看待房貸相關業務。

合庫指出，由於美國及部分新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服諸多挑戰，IMF於4月上調全球經濟成長率至3.2%，較1月份預測之3.1%增加0.1個百分點，另我國央行亦於3月21日上修台灣經濟成長率至3.22%，主因AI科技應用之熱潮，帶動相關產品需求，此外，民間消費穩健成長，出口及民間投資亦重拾動能。

合庫金公布今年第1季營運績效，自結稅後合併純益53.80億元，較去年同期增加6.81%，總資產為4兆9,266億元，較去年同期成長6.40%。每股稅後純益0.36元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.63%及0.44%。

集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益之挹注帶動獲利成長，稅後淨利為49.45億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較2023年同期成長4.36%及6.18%，存放比72.50%，逾放比率0.19%及備抵呆帳覆蓋率613.99%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達13.05%及14.71%，符合金管會訂定D-SIBs 2024年底額外法定資本要求之標準。

另子公司合庫證券因經紀營運量及自營資本利得增加及子公司合庫票券因票、債券營運量穩健提升、財務操作收益挹注及提存金額減少，兩家子公司稅後淨利皆較去年同期大幅成長。

業務推展方面，核心子公司合庫銀行持續推升授信業務動能，辦理六大核心戰略產業放款截至今年第1季之放款餘額逾6,900億元，排名居承貸銀行第二名，另推動「財政部青年安心成家優惠貸款」融資方案，截至第1季貸放金額約2,021億元，配合政府落實照顧青年之政策，並以穩健經營之基礎，全力支持中小企業發展，榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎」、「疫後振興獎(金融機構組)」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」六大殊榮肯定。

花蓮於4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成民眾及企業財產損失，政府部門積極因應花蓮救災，主動由花東基金提撥20億元，提供經濟部中小信保基金十倍擔保，總計200億元的信用額度，專門支援受災企業專案融資。合庫銀行積極配合政府救災，提供企業及個人災後特惠貸款，並新訂「0403地震受災企業貸款專案」，望能協助民眾盡早恢復日常生活，並使企業盡速恢復正常營運，以利用金融穩定力量善盡企業社會責任。