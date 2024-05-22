航海王再起？貨運三雄第一季營收超預期 股價能否再飆漲有3關鍵

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）陸續公佈今年第一季營收，全都超出市場預期，同時反映在股價，陽明、萬海股價甚至漲到進處置。520新任總統就職之際，長榮、陽明、萬海股價再度開紅盤，投資人不免好奇，貨櫃三雄還會持續飆漲嗎？綜觀而言，有三大看點。

航海王再起？台灣的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海日前公佈今年第一季營收，EPS分別達到8.14元、2.69元及1.65元，全都高於市場預期，股價同時一路向北，三家公司都漲到近月新高，陽明、萬海甚至漲瘋了，進到處置。

過去一段時間，投資人都對貨櫃航運業者失去信心，如今，總體經濟、地緣政治與減碳新規等三大看點，成了利多消息，為航運業者注入一劑強心針，也是左右營收、股價能否續航的關鍵。

看點一》運價飆高、航線漲價

貨櫃航運指標「上海出口集裝箱運價指數（SCFI）」17日公告最新一期，再度大漲，強彈214.97點，來到2520.76點，漲幅高達9.3%，也是2022年9月中旬以來，首破2500點大關。

另一個貨櫃航運總體趨勢，就要看航商的運營路線價格。其中，北美線漲幅比市場預期高很多，每FEU（標準40呎貨櫃）報價5025美元，上漲632美元，彈升14.39%，表示市場非常缺櫃；遠東到美東部分，每FEU報價也大漲464美元，衝到6026美元，漲幅8.34%。

歐洲線價格同樣漲翻天，每TEU（標準20呎貨櫃）已經飆到3050美元，是今年一月下旬以來的高點；地中海線每TEU則報價3957美元，續漲42美元。

種種跡象顯示，市場持續缺櫃，也沒有足夠的運力負荷現有貨櫃量，航商與專家都認為，運價短期內還會持續拉高，至於航線是否漲價，將滾動式調整。

看點二》地緣政治引發紅海危機

至於目前最困擾貨櫃航運業者的政治危機，莫過於紅海危機。陽明上月25日舉行法說會，聚焦紅海危機對市場的影響，陽明提及，紅海危機主要影響運力供給，在年前旺季推升運價，對航商簽訂長約價有利，運價能否維持一定獲利水準，也取決於紅海危機會持續多久。

從供給端來看，因為船隻被迫繞航非洲南端好望角，紅海危機導致蘇伊士運河的船舶通行數量相較2023年10月之前，減少超過6成；也有航運研究機構統計，去年10月以來，累計影響運力約136萬TEU。

貨攬業者台驊（2636）則指出，紅海危機暫時難解，因為以阿衝突與中東各國關係牽涉種族和宗教等複雜因素，可能得等到美國總統大選後才有轉機。

看點三》減碳新船投入營運

從去年開始，貨櫃航商的營運重點都放在如何因應國際海事組織（IMO）碳強度CII的實施，以及各國減碳法規要求，拆船潮、造船潮同步啟動，長榮、陽明、萬海都紛紛打造新船，主要造船廠的塢期卻因此被貨櫃船訂單塞滿。

法國海運諮詢機構「Alphaliner」統計，各個航商的新船今年開始加入市場，增加多達114萬TEU的艙位，5月三大航運聯盟的成員仍缺約36艘船，幾乎沒有閒置船舶。

展望今年下半年，多數貨櫃航運業者坦言，中國的五一長假之後，運價、運量持續上升，市況看來跟疫情高峰愈來愈相似；不過，全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）17日公布上季營收時預期，隨著今年大量新船交付，市場將面臨壓力，航運費率可能會下滑。

航海王真的要回來了嗎？只看短線股價與營收，是的，航商確實正在復甦；但航運本是景氣循環，全球經濟與政治環境的一舉一動，都會決定航商與投資人的一顰一笑。

(本文出自 2024.05.20《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)