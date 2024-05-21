富邦證券輔導來億興業 5月22日起受理競價拍賣

很多人問，炒金融每年才賺5%，速度會不會太慢呢，5%是保底，我每年的投資報酬率，何時低於20%呢，股票資產從2016年的1500萬，到今天的6265萬，8年內翻了整整4倍有餘，你說炒金融好不好賺呢？

2024-05-21 09:06