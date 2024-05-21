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長庚醫院本業雖不賺錢…靠股利收入高達220億！ 白袍貸夫：難怪年終人人羨慕

聯合新聞網／ 白袍貸夫
截至111年12月31日，長庚醫療財團在台股的投資總市值約為3056億。聯合報系資料照
截至111年12月31日，長庚醫療財團在台股的投資總市值約為3056億。聯合報系資料照

前陣子健保署公布「111年醫療院所財務報告」，其中有幾點數據我覺得很有意思，可以拿出來跟大家討論分享。

過往的醫院收支結餘，會分成兩部分，「醫務」結餘金額及「非醫務」結餘金額。

以醫務收支結餘分析，前四名分別為：

1、中國附醫（25.5億）

2、高醫附醫（12.3億）

3、台中榮總（10.6億）

4、新竹馬偕（9億）⁡

中國附醫的醫務結餘，不但是第2名的1倍，更是連8年位居首位，堪稱全國在醫療上最會賺錢的醫院。⁡

⁡非醫務結餘的排名，就非常有意思，前4名全都由長庚醫療體系包辦，分別是：

1、林口長庚（90億）

2、高雄長庚（65億）

3、基隆長庚（29.5億）

4、桃園長庚（17.9億）

第1名林口長庚的非醫務結餘，是令人瞠目結舌的90億！而林口長庚的醫務結餘才僅僅3億，是其非醫務結餘的3.3%。⁡

到底是什麼原因，讓這4間長庚醫院在非醫務結餘上如此賺錢？是醫院的美食街太好吃太賺錢嗎？抑或是醫院爽收出租給醫護人員宿舍的租金收入呢？還是醫院的自家停車場費用，讓醫院賺的盆滿缽滿？

答案都不是，翻開4家醫院的財務報表，謎底就呼之欲出了，絕大部分的非醫務收入是來自驚人的股利收入！

到底有多驚人，整個長庚醫療財團在111年的股利收入，是220.8億元！

截至111年12月31日，長庚醫療財團在台股的投資總市值約為3056億。

前6大被投資公司分別為：

1、台灣化學纖維公司（767.8億）

2、南亞塑膠工業公司（622.4億）

3、台灣塑膠工業公司（521.6億）

4、台塑石化公司（442.7億）

5、台灣積體電路公司（63.8億）

6、華電信公司（57.1億）⁡

前4大持股，就是大家所熟悉的台塑四寶：台化、南亞、台塑、台塑化，共佔其77%的投資市值。

除了持股自家集團股票外，位居台股市值龍頭的台積電，長庚醫療財團自然也沒放過，以63.8億的投資金額，排名第5。⁡

我們也可以粗估其投資報酬率，以111年度所領的220.8億股利當分子，除以111年年底持有的股票市值3056億當分母，算出殖利率高達7.2%。

所以對於長庚醫院來說，醫療本業賺不賺錢，似乎不那麼重要，單靠財團在台股的穩健投資，每年就可以分到大筆的股利收入，難怪長庚醫院每年都可以發出，令人稱羨年終獎金。

看到長庚醫療財團這樣豐碩的股利，你羨慕嗎？我是真的羨慕，但我知道這並非一蹴可幾，肯定也是財團經過數十年的謹慎佈局，不輕易賣出手中的好股票，才會有今日的成果。

這樣分析完，一樣的還是讓我想到巴菲特那句話，「有人今天坐在樹蔭下，是因為他很久以前種了一棵樹」，你開始種下自己的種子了嗎？願多年後，我們都可以在各自的大樹下乘涼。

◎本文內容已獲白袍貸夫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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