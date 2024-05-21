潤泰集團旗下小金雞「潤德」掛牌上櫃

潤泰集團旗下小金雞，潤德（6881）21日以每股165元掛牌上櫃。潤德主要專攻國際企業商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工。

潤德設立於1991年，具規劃設計建築、室內、景觀及工程施工與專案管理的全面性整合，以高階商業大樓為主，並擴及高級住宅社區及其他文創休閒，例如國際知名企業微軟辦公室、LINE辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等皆出自該公司團隊。

潤德表示，近年國際級公司陸續來台成立總部，加上公辦大型都更案及危老建築獎勵政策加速推動成案，整體裝修工程市場勢必增加，公司亦積極參與交通運輸軌道聯開案，包含商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案將成為未來成長動能之一。

潤德表示，將秉持｢以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維｣，以低碳、健康、機能、安全、安心、服務為出發點，滿足客戶對居住環境的高品質需求，將美學與感官經驗融入設計及施工細節，以高品質一條龍的服務，持續創造公司穩定獲利。